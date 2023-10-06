SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ'e "Kıskaç" operasyonu: 92 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ’e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda 92 şüpheli yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ'e "Kıskaç" operasyonu: 92 kişi yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DAEŞ'e yönelik "Kıskaç" operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

"DAEŞ'e yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

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