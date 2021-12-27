SON DAKİKA HABERİ: Darbeci general Semih Terzi'nin eşi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.

Haberler - DHA 27.12.2021 - 17:23

SON DAKİKA HABERİ: Darbeci general Semih Terzi'nin eşi yakalandı

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