SON DAKİKA HABERİ: Darbeci general Semih Terzi'nin eşi yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.
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