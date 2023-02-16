SON DAKİKA HABERİ: Deprem sonrası hasar tespit çalışması: 56 bin 80 bina yıkık ve ağır hasarlı

SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremin vurduğu 11 ildeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Kurum, şu ana kadar 577 bin 689 binanın incelendiğini belirterek, "56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Deprem sonrası hasar tespit çalışması: 56 bin 80 bina yıkık ve ağır hasarlı

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem faciasının yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde 577 bin 689 binanın incelendiğini, bunların 2 milyon 665 bininin bağımsız bölüme karşılık geldiğini belirterek, 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptıklarının altını çizdi.

DEPREM BÖLGELERİNDE KAT YÜKSEKLİKLERİNE KISITLAMA

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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