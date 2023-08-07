SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'de TMO deposunda patlama

SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'de TMO deposunda patlama
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi.

'Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'de TMO deposunda patlama - 1

Şiddetli patlamanın kentin genelinde hissedildiği belirtiliyor. 

Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görülebiliyor.

NTV canlı yayınına telefonla katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlama ilişkin açıklama yaptı. Akgül, şunları söyledi:

"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana  yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. 5 yaralımızı ambulanslarla tahliye ettik. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz." dedi.

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