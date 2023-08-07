SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'de TMO deposunda patlama

Şiddetli patlamanın kentin genelinde hissedildiği belirtiliyor.



Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görülebiliyor.



NTV canlı yayınına telefonla katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlama ilişkin açıklama yaptı. Akgül, şunları söyledi:



"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. 5 yaralımızı ambulanslarla tahliye ettik. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz." dedi.