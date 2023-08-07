Kocaeli'de TMO deposunda patlama

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre patlamada 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görüldü.
PATLAMA ANI KAMERADA
3 YARALI ENTÜBE EDİLDİ
Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları söyledi:
"Hububat yüklenirken toz sıkışması olabildiğini ve bunun zaman zaman patlamalara neden olabildiğini belirtti uzmanlar. Detaylı inceleme sonrası teknik bilgiler verilecek. 12 yaralı var, 3 tanesi entübe. Bu kardeşlerimizin durumu ciddiyetini koruyor. Alanda toz sıkışması kaynaklı yeni bir patlama riski olmadığı belirtiliyor. Yaralı sayısında artış beklenmiyor, aranan birisi yok. Yaralıların hepsi hastanede."
KOCAELİ VALİSİ YAVUZ'DAN YARALILARA ZİYARET
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamanın ardından hastanelerde yaralıları ziyaret eden ve durumlarının takibini yapan Yavuz, Kocaeli Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların kurtarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.
Yavuz, "Yaralılarımızın kurtarılması için devletimizin tüm imkanları en kısa sürede seferber edilmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Bu organizasyondan sonra ben de olay yerine intikal ettim ve oradaki yaralıların sevki esnasında organizasyonu yaptık. Hastalarımızı bütün sağlık kuruluşlarında ziyaret ediyoruz. Önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettik. Seka Devlet Hastanesini ve şimdi Kocaeli Şehir Hastanesinde bulunuyoruz. Dolayısıyla şu an itibarıyla 12 kardeşimizin ciddi bir kısmının durumları iyi, 3 kardeşimizin durumları biraz daha ağır. Onlarla ilgilide hekimlerimiz müdahalelerine devam ediyor. Olayın sebebiyle ilgilide elbette detaylı inceleme ve araştırmalar yapılıyor." şeklinde konuştu.
PATLAMANIN NEDENİ BUĞDAY TOZU SIKIŞMASI
Patlamanın sebebinin buğday tozu sıkışması olabileceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti :
"Orada 60 silomuz var 13 tanesi etkilenmiş durumda. Olayı her yönüyle inceliyor ve araştırıyoruz. Dolayısıyla şu anda olayı etkileyen sebebi buğday tozu sıkışması olarak değerlendiriyoruz. Elbette gerekli tüm birimler incelemeleri yapacaktır. Öncelikle tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaralılarımıza Rabbim acil şifalar versin inşallah. Yaralılarımızı sağlığına kavuşturmak için sağlık ekiplerimiz gerekli tüm müdahaleleri yapıyorlar. tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "
Yavuz, 3 yaralının yoğun bakımda tedavilerine devam edildiğini aktararak, "İlk andan itibaren Sağlık Müdürümüzle beraberiz. Hekimlerimizle sürekli istişare halindeyiz onların son durumlarını takip ediyoruz. Hastaneye gelerek yerinde görmek istedik. Yoğun bakımda olanlara mümkün olduğunca girmemeyi tercih ettik. Diğerlerini burada ziyaret ettik. Dolayısıyla şu anda 3 tane yoğun bakımda yaralımız var süreçleri de hekimlerimiz tarafından takip ediliyor." diye konuştu.
"TÜM LİMANLARI VE BÖLGEYİ DENETLİYORUZ"
İlk değerlendirmelerin buğday tozu sıkışması olduğunu anlatan Yavuz, "Şu anki ilk değerlendirmemiz buğday tozu sıkışması bu sektörde olabilecek sebeplerden bir tanesi ve öyle görünüyor şu anda. Mutlaka olay yeri inceleme ekiplerimiz olayı tüm yönleriyle araştırır. Değerlendirmemiz bizim şu anda bu yönde, emareleri de bunu gösteriyor. Elbette farklı bir şey olursa bunu kamuoyuyla net bir şekilde paylaşırız." ifadelerini kullandı.
Vali Yavuz, bir gazetecinin bölgedeki diğer siloların tehlike riskinde olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Hava sıcaklıkları olağanüstü bir şekilde 40 dereceleri bulan sıcaklarla karşı karşıyayız. Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz. Meydana gelen hadise liman kaynaklı değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Bu olay hakikatten hepimizi üzdü ama bahsettiğimiz havalandırma ve soğutma sistemleri bu işin bir parçası orada bizim 60 silomuz var. Gerekli güvenlik tedbirleri ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Etrafta herhangi bir risk oluşmaması bakımından da güvenlik tedbirleri konusunda ekiplerimiz sahada çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"YENİ PATLAMA RİSKİ YOK"
Vali Yavuz, gazetecilerin bölgede yeni patlama riski olup olmadığı sorusuna, "Elbette bunu şu anda öngörmüyoruz ancak tedbirlerimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz." yanıtını verdi.
13 SİLODA HASAR
TMO'dan da patlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meydana gelen patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir." denildi.
AFAD: GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR KİŞİ KURTARILDI
AFAD açıklamasında ise olayda can kaybı olmadığı, göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli TMO silosundaki patlamaya ilişkin yapılan kontrollere göre silonun yer aldığı limandaki gemilerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
İstanbul-Kuruçeşme'deki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Tuzla'da konuşlu şark römorkörünün de kalkışa hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.
NTV canlı yayınına telefonla katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Akgül, patlama ilişkin açıklama yaptı. Akgül, şunları söyledi:
"14.40 sıralarında bir sarsıntı olunca olayı araştırdık. TMO'nun silolarında patlama olduğunu tespit ettik. Ekipler şu anda çalışıyor. Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralar. Burası TMO'nun silosu, buğday gibi ürünler var. Neden sıkışma mı gaz mı bilemiyoruz. Patlamada iki silonun alt kısmı açıldı. Bundan sonraki bilgileri teknik ekipler verecektir. Limana yakın bölge ama limanla bağlantısı yok."
13 siloda patlama meydana geldiğini söyleyen Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz." dedi.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise şunları kaydetti:
"İhracata gidecek ürünler burada depolanıyordu. Bazı silolardan buğdayların döküldüğü de görünüyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu söylendi. Ancak henüz kesin bir bilgi yok. 100 bin ton kapasitesi olduğunu biliyorum. Kapasitesinin tamamının dolu olduğunu tahmin ediyorum. Bunun tahıl fiyatlarına olumsuz bir etki yapmasını beklemiyorum."
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