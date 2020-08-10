SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri: Akdeniz'de gerginliği arttıran taraf Yunanistan
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Akdeniz'de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan'dır. Almanya ve AB'nin ricası üzerine yaptığımız iyi niyet jesti karşılık görmemiştir" dedi.
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