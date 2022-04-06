SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça'daki görüntülere tepki

Son dakika haberi!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan Rus birlikleri geçen hafta geri çekilmeye başladı.

Rus ordusun çıktığı Buça ve İrpin'de yol kenarlarında elleri bağlı şekilde infaz edilen sivillerin görüntüleri ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık sivillerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamda şu ifadelere yer verildi: Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür.

Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.

BUÇA'DAKİ KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ

Uydu görüntüleri, Ukrayna'nın Buça kentinde Rus birliklerinin geri çekildiği bölgelerde sivillere ait toplu mezarların bulunduğu 14 metrelik hendek ortaya çıkardı. Başkent Kiev'in 25 km kuzeybatısındaki şehre giren Ukraynalı askerler, sokakta en az 20 ceset buldu.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ



Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının "yanlış" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.



Kremlin Sözcüsü Peskov görüntülere güvenilmemesi gerektiğini öne sürerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Buça'daki görüntülerin Batı ve Ukrayna tarafından sahnelendiğini öne sürdü.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...