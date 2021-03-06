SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş corona virüse yakalandı

ntv.com.tr 06.03.2021 - 15:43 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 15:44
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş corona virüse yakalandı.
Twitter'dan bir açıklama yapan Ali Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı" dedi.
Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Erbaş, "Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021