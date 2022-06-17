SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da 1'i 'turuncu' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2 teröristin bir sığınakta etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi.

Haberler 17.06.2022 - 19:32 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 20:35

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da 1'i 'turuncu' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü programında duyurduğu, Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirildiği haberine ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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