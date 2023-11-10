SON DAKİKA HABERİ: Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

SON DAKİKA HABERİ: Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
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Son dakika haberi! 

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti.. 

Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.

Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.


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