SON DAKİKA HABERİ: Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

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Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti..
Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.
Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.
İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 10, 2023
Bilgilerinize pic.twitter.com/loHXUbHnks
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