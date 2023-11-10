İYİ Parti’de iki ayrılık | Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken; Bahadır Erdem, yaptığı açıklamada, tüm illerde ayrı aday ile yerel seçime girme kararını eleştirdi.

İYİ Parti’de iki ayrılık | Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
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Son dakika haberi!  İYİ Parti’de iki önemli isim, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den geldi.

Erdem, istifa metninde tüm illerde ayrı aday ile yerel seçime girme kararını eleştirdi.

Erdem, “Bugüne kadar bana destek olan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olmak üzere, mevkidaşlarıma, GİK üyelerimize, İl Yönetimlerimize ve İYİ Parti’nin İYİ insanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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