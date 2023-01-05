SON DAKİKA HABERİ: Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz

Son dakika haberi! Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 12.00'de Didim Tekağaç burnu açıklarında yaşandı. Türk bayraklı balıkçı teknesi, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunu bölgeden uzaklaştırdı. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bu sırada, havaya ateş açması üzerine, Türk Sahil Güvenlik Botunda görevli güvenlik güçleri de havaya ateş açarak karşılık verdi.