SON DAKİKA HABERİ: Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi! Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.