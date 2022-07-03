SON DAKİKA HABERİ: HDP kongresine soruşturma: 4 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. HDP 5. Olağan Kongresi'nde terör propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. 4 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.07.2022 - 17:38 | Son Güncelleme : 03.07.2022 - 17:50

SON DAKİKA HABERİ: HDP kongresine soruşturma: 4 gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine atılan sloganlar nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan HDP 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığa sevklerinin sağlanması işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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