HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

HDP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 55'e indi.

GERGERLİOĞLU PROSTESTOSU

Meclis'te karar öncesi bir de eylem vardı. 22. Dönem AK Parti Milletvekili Abdurrahim Aksoy aslında oturması yasak olan basın locasında otururken bir anda Genel Kurul'da ayağa kalkarak ''Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi. Demokrasi istiyorum'' sözleriyle Gergerlioğlu kararını protesto etti.

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Aksoy, Meclis polisi tarafından salondan apar topar çıkarıldı.