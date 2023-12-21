SON DAKİKA HABERİ: HSK kararnamesi yayımlandı: 506 hakim ve savcının yeri değişti

SON DAKİKA HABERİ: Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 504 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

SON DAKİKA HABERİ: HSK kararnamesi yayımlandı: 506 hakim ve savcının yeri değişti
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kararname HSK'nın internet sitesinde (http://hsk.gov.tr) yayımlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...