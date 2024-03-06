SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 100 bin kiralık konut yapacağız

Murat Kurum'un açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

SEÇİM ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR?

Gittiğimiz her yerde coşkuyu görüyoruz. Bir heyecan var. İstanbul yorulmuş, beklentileri karşılanamamış. Gittiğimiz yerlerde ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden yeşil alanlara projelerimizi paylaşıyoruz.

İstanbul'da yaşamak sorun oldu. İstanbul'da yaşayan herkesin deprem korkusu var. Şu 5 yıllık süreçte maalesef sözler vermiş ama tutmamış bir yönetim var. İstanbullunun bu çileden bıkmışlığı var. Bir değişim sinyali var. Değişim arzusu ve isteği var. 31 Mart'a da tüm İstanbul'un kazanacağı gün diyoruz biz. 31 Mart'ta hiç kimse kaybetmeyecek.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

Sürekli bu polemiklerle karşılaşıyoruz. Şununla karşılaşmadım hiç, "Murat Kurum 650 bin konut yapacak, yapabilir mi? Yeşil alanla ilgili hedefler yapılabilir mi?" gibi proje üzerinden hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Maalesef konuşamıyoruz. Karşıda kibri siyasi aklının önüne geçmiş bir aday var. Bu aday her gün bir polemik peşinde. 5 yıldır İstanbul dışında her konuyla ilgilenmiş biri. Bugün de aynı şey. Bir bakıyorsunuz, "ithal aday" diyor. Neye göre ithal aday. 1999 depreminde buradaydım. 2005'te TOKİ'de görev yaptım burada. Bizim yaptığımız işleri koyduğumuzda yanından bile geçemezler. Bizim yanımızda çırak olamazlar. Ben İstanbulluyum veya değilimi anlatmak zorunda değilim. Ben 25 yıllık iş hayatımın büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdim. Müsilajda biz buradaydık. Kendisi tatile gittiği zaman biz milletin yanındaydık. Anlayışı maalesef bu. Benim tasvip ettiğim bir durum değil.

İstanbul'da yaşayan biri olarak işinize gelirken, evinize giderken trafik çilesiyle karşı karşıyasınız. İBB Başkanından da beklentiniz sorunun çözülmesidir. Ama bakıyorsunuz sürekli bir İstanbul dışı gündem yaratıyor.

"GAZZE'DE MAZLUMLAR SEVİNECEK" SÖZÜ

Dün bizi Gazze-Filistin üzerinden eleştiren belediye başkanı, bugün TIR dorsesinin arkasında poz veriyor. Bu pozdan ötürü kendisini tebrik ediyorum. İyi poz vermesini biliyor. Ucunda Gazze'ye iyilik dokunacak her işin arkasındayız. 1485'te inşa edilen bir medreseye gittim. İstanbul'un geçmişine baktığınızda birçok medeniyetin burada yaşadığını görürsünüz. İstanbul'da Üsküdar'da başka bir medeniyet var. Eyüpsultan sizi İstanbul'un manevi muhafızı olarak karşılar. İstanbul'un 39 ilçesinin bir kimliği ve kültürü vardır. Burada birçok medeniyetin uyum içinde yaşadığı bir anlayış var. İstanbul sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şehir değil, dünyanın başkenti diye tarif edilen bir şehirdir.

Biz sessiz kalacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi kaybedeceğiz. Bizi biz yapan değerleri unutamayız. Biz her zaman mazluma el uzatan bir millet olduk. İBB bizim söylemimiz üzerine bir TIR gönderiyorsa bu yanlış olamaz. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmek yanlıştır. Yanlış olan TIR'ın dorsesinin önünde poz vermektir.