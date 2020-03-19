SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu: Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, "Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var" açıklamasını yaptı.

19.03.2020 - 19:05 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 19:25

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı:

Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları: "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.

Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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