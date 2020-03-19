SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu: Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var

19.03.2020 - 19:05 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 19:25
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı:
Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları: "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.
Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.
Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...