SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu: Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı:

Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları: "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.

Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...