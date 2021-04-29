SON DAKİKA HABERİ: İkinci doz BioNTech aşısında ertelemeye iptal

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İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi.

Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu.



Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü.

Ancak bu uygulamadan vazgeçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı.

Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek. Bu yeni süre, ilk dozu olan ancak henüz ikinci doz randevusunu almayanları da kapsayacak.

Sağlık Bakanlığı kararın, "kişilerin mağduriyet yaşamaması ve depolardan çıkan aşıların etkin bir şekilde kullanılması için" alındığını belirtti.

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