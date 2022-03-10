İstanbul'da kar önlemleri: Kamu personeline izin, motosiklete yasak

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yağışın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Karla mücadaleye ilişkin yeni önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak.