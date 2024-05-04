Rize’de gelin arabası şarampole uçtu: 5 yaralı

Rize’de meydana gelen kazada gelin arabası şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki gelin ve damat ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Rize’de gelin arabası şarampole uçtu: 5 yaralı

Kaza, Müftü Mahallesi Lahana mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yamaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu.

Kazada sürücü Ö.G. ile K.K., damat A.K. ve araçtaki S.D. ve E.S. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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