SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Son dakika haberi! İstanbul'da mesai çıkışı trafik yoğunluğu oluştu.

Galatasaray'ın Bayern Münih'i konuk edeceği saat 19.45'teki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'lere kadar çıktı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM



Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.



TEM Otoyolu Edirne istikametinde Samandıra'dan Ataşehir'e kadar yoğunluk yaşanırken, Ankara yönünde de Ataşehir ile Samandıra arasında yoğunluk gözleniyor.



Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik yoğunluğu Altunizade ayrımına kadar devam ediyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yoğunlaşan trafik, Ümraniye'ye kadar sürüyor.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çobançeşme mevkisinde araçlar Avcılar yönüne güçlükle ilerlerken, TEM Otoyolu'nda da İSTOÇ mevkisinden Avcılar istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Ambarlı, Saadetdere ve Haramidere mevkilerinde Edirne istikametinde yoğunluk gözlenirken, Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda da çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.



Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 90 olarak ölçüldü.



BEŞYOL METROBÜS DURAĞINDAKİ ÜST GEÇİTTE YOLCU YOĞUNLUĞU



Kent genelinde akşam saatlerinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.



Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta gruplar halinde ilerlemeye çalıştı.



Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağındaki üst geçitte yolcu yoğunluğu yaşandı. Kalabalık kaldırıma kadar uzarken, vatandaşlar üst geçitte güçlükle ilerledi.