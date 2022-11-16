SON DAKİKA HABERİ: İstiklal'deki bombalı saldırıya yardım eden terörist Suriye'de yakalandı

Son dakika haberi! İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı terör örgütü üyesi, Suriye'nin Azez kentinde Türk polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı teröristi, Suriye'nin Azez bölgesinde yakaladı.

PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen teröristin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.



Saldırının faili Ahlam Albashir ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı teröristin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.



Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalanan teröristin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

ALBASHİR İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ



Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashir'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmi ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı kod" adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albashir'in, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.