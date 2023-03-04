SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

Son dakika haberi! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalmasının ardından Ankara'da hareketlilik sürüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullandı.



Altıntaş'ın istifasının ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü.

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?



Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi derecesini 1979 yılında ve Yüksek Mühendis derecesini de 1981 yılında alan Ayhan Altıntaş, Doktorasını Ohio State University'de 1986 yılında tamamladı.



Altıntaş, Avustralya Milli Üniversitesinde çalıştıktan sonra 1988 yılında Yardımcı Doç. Dr. olarak Bilkent Üniversitesinde akademisyenliğe başladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında ise profesör oldu. Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsünde, Almanya Münih Teknik Üniversitesinde, Kanada Concordia Üniversitesinde profesör olarak görev aldı.



Bilkent Üniversitesinde 6 yıl Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 3 yıl Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yapan Altıntaş, Bilkent bünyesinde kurulan İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezinin Direktörü olarak görev aldı. Altıntaş aynı zamanda, IEEE Kıdemli Üyesi, URSI (Uluslararası Radyo Bilimcileri Birliği) Fellow,Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik Eğitim Kurumları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve Türk Zeka Vakfı Üyesidir.



Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Altıntaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.