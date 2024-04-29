İstiklal Marşı'nda yüksek sesle müzik açan kadın gözaltında

Antalya'nın Kemer ilçesinde, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı belirlenen Türk ve Kanada vatandaşı 53 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

İstiklal Marşı'nda yüksek sesle müzik açan kadın gözaltında
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'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan okulda İstiklal Marşı okunduğu esnada bir kişinin kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı iddialarıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Çevrede görevlendirilen devriye ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında Türk ve Kanada vatandaşı A.J.K. (53) adlı kadının okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada yüksek sesle yabancı müzik açtığını belirleyip, kayda aldı.

Kemer Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri, alınan talimat doğrultusunda A.J.K. hakkında adli işlem başlattı.

A.J.K., "devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan" gözaltına alındı. A.J.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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