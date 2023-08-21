SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı başladı

Toplantıda, memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı, KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.