SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadelenin konuşulması beklenirken KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği ve Türkiye ile Rusya ilişkileri ele alınacak.

SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı başladı
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Son dakika haberi! 

toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 16.30'da başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Kabine toplantısı başladı - 1

Toplantıda, memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı, KKTC ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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