SON DAKİKA HABERİ: Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda dönüyor

SON DAKİKA HABERİ: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Kiev'de 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki kargo uçağı Türkiye'ye dönüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda dönüyor

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kiev'deki Borispor Havaalanı'nda 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki nakiye uçağının 'ye dönüş yolunda olduğunu duyurdu. 

MSB'den yapılan açıklamada, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır." denildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler." ifadelerini kullandı.

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