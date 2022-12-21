Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı yurda döndü

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kiev'deki Borispor Havaalanı'nda 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki nakiye uçağının Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

MSB, insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.



Bakanlık, iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.

ERDOĞAN, DEV UÇAKLARIN PERSONELİNE SESLENDİ

Ukrayna'dan dönen iki A-400M uçağının personeline hitap eden Erdoğan, "Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz. Bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, ''Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi'' ifadelerine de yer verdi.

''UYGUN ŞARTTA HAREKETE GEÇTİK''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir açıklamada bulundu.

Uygun şartların oluşmasıyla birlikte harekete geçtiklerini belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların yurda dönmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ve Ukrayna devlet başkanları ile sürekli görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama gelmişti. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaştan dolayı Ukrayna’da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda. Hamdolsun. Sağ salim, selametle gelsinler." ifadelerini kullanmıştı.