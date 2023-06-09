SON DAKİKA HABERİ... Kılıçdaroğlu: Kurultay yerel seçimlerden önce olmalı, genel başkan da seçilecek

Son dakika haberi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP kurultayının 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerden önce yapılacağını söyledi.

Kurultayda genel başkan da seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimin aday olacağına partinin karar vereceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Değişimin önünü açtık. Ben kurultayda çıkıp ‘adayım’ demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir. Bu Kurultay’da genel başkan da seçilecek” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:



"İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek herkes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok. CHP’de kişiler önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Duygularıyla değil aklıyla hareket eder, bakar, ölçer. Bütün vatandaşlarıma sormak isterim, AK Partililer dahil. Kılıçdaroğlu çalıştı mı, çalışmadı mı? Kılıçdaroğlu söylenmesi gereken her şeyi söyledi mi söylemedi mi? Kılıçdaroğlu’nun ne eksiği var? Nerede yanlış yaptı? Söylesinler, bunu oturup tartışırız."



Kendisinden sonra gelecek isim hakkında da değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, “Ben el veririm. Neden vermeyeyim? İlla ben aday olacağım, diğerlerini reddeceğim diye bir durum yok. Bu benim geleneğimde yok. Kişiye endeksli siyaset Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde yok” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU’NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI



CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrasında yaptığı değişim çağrısına ilişkin de şöyle konuştu:



"Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Genel siyasete de girebilir büyükşehir belediye başkanları. Ekrem İmamoğlu kurultayda aday olabilir. Ben akılcı düşünüyorum. Yerel seçimden önce İBB terk edilmemeli. İstanbul gibi bir kenti Cumhurtiyet Halk Partisi kaybetmemeli. Arkadaşlarımız genel başkanlığa aday olabilir, niye adaysın demem”

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Kazanamadık ama bu bizim umutsuz olmamamızı sağladı. 40 - 60 dengesi olsaydı, gerçekten sonu felaket olurdu. İki puanlık bir fark var. Bu başarı mı başarısızlık mı? Bunun altını çizmek isterim Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak görmek doğru olmaz. Kazanamadık ama bu ağır bir yenilgi anlamına gelmez."