Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda, V.A. yönetimindeki otomobil ile İ.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.



Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Yapılan kontrollerde sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi.