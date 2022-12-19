SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da televizyonların temsilcileri ile biraraya geldi.



Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat aktardı.

"6'LI MASADAN BİRİ ADAY OLMALI"



Adaylık sürecine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Doğal olanı 6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi. Benim şahsi kanaatim. Masada tartışılmadı bu, uzun süredir beraberiz. 6 lider 'adayımız sizsiniz' derlerse elbette olurum."

"AKŞENER'İN GİTMESİNE SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi sonrası karar gecesi İYİ Parti Meral Akşener'in Saraçhane'de verdiği görüntüyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya'da öğrendim, çağrı üzerine Meral Hanım gitti. Saygı duymamız gerekiyor. Sonuçta bir haksızlık var ortada. 6 lider olarak bir gün sonra benzer tepkiyi gösterdik. "

"ÇAĞRIYI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Kılıçdarğlu, "İki kez Ekrem Bey'i aradım ve gelişmeler konusunda kendisinden bilgi aldım" dedi.



"YADIRGANACAK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"



CHP lideri, Akşener ve İmamoğlu'nın sarılma fotoğrafının sevinç gösterisi olarak algılandığı iddialarıyla ilgili olarak "O fotoğrafı gördüm. Akşener, daha önce de Ekrem Bey'i tanıyordu. İmamoğlu da Akşener'e Meral Abla der. Yadırganacak bir fotoğraf olarak görmüyorum" diye konuştu.

ALMANYA'DA OLMASI ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Karar günü Almanya ziyaretine yönelik eleştirileri yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat var. Kaldı ki, olayı sürekli takip eden birisiyim. Almanya'ya gittim diye takip etmiyor değilim. Bir-bir buçuk ay önceden hazırlık yapıyorsunuz. Karar çıktığı andan itibaren hemen özel uçak kiraladık ve geldik."



"YSK BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ"



Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi durumunda mazbata alamayacağı açıklamasıyla ilgili olarak,. "YSK Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez. Doğru da değil" dedi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ İÇİN GÖRÜŞ İSTEDİM"

CHP’nin anayasa değişiklik teklifine yönelik tavrı hakkındaki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Netleşmedi. Anayasa hukukçularından görüş istedim. İlk başvuracağımız kaynak, ona göre değerlendireceğiz” dedi.