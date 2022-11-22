SON DAKİKA HABERİ: Kilis sınırında roketli saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Kilis Öncüpınar sınır kapısı yakınında tampon bölgeye Suriye'nin kuzeyinden 3 roket atıldı. Atılan roketler boş araziye düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Kilis sınırında roketli saldırı

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Son dakika haberi! Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Terör örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21:25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis’te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.

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