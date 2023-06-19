SON DAKİKA HABERİ: Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Son dakika haberi! Konut kiralarına Haziran 2022'den bu yana yüzde 25 zam sınırı devam ediyor. Temmuz'da sona erecek uygulamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışına yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu.
Bakan Tunç, düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, "Süre uzatılacak" dedi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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