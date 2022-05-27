SON DAKİKA HABERİ: KKTC'de orman yangını

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'den gelen suyun depolandığı Geçitköy barajı yakınlarında arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Bölgedeki yerleşim birimi olan Koruçam'daki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Türkiye'den yangın helikopteri yola çıktı.

Haberler 27.05.2022 - 15:26

SON DAKİKA HABERİ: KKTC'de orman yangını

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

'nde (KKTC) Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel ve bölge halkı traktörlerle müdahale ediyor. henüz kontrol altına alınamadı.

Yangına bağlı oluşan yoğun duman nedeniyle ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne-Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatıldı.

Geçitköy'deki yangına havadan müdahale için 'den 2, Birleşmiş Milletlerden de 1 yangın söndürme helikopterinin geleceği bildirildi.

MEVLEVİ'DE YANGIN

Öte yandan, Güzelyurt'a bağlı Mevlevi bölgesindeki çöplük alanda çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

Çevre emniyetinin sağlandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...