SON DAKİKA HABERİ: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ: Hacettepe Hastanesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA HABERİ: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

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Bitlis'te kuduz olan çocuğun babası konuştu: Köpek ısırdığını bilseydik daha önce götürürdük

Bitlis'te kuduz olan çocuğun babası konuştu: Köpek ısırdığını bilseydik daha önce götürürdük

Uzman isim açıkladı: Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? (Kuduz bulaşıcı mı?)

Uzman isim açıkladı: Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? (Kuduz bulaşıcı mı?)

Son dakika haberi! 

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi.

Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı.

İki çocuk ilçedeki tedavilerinin ardından  kuduz şüphesiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.

Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.

Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

KURTULMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.

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