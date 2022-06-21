SON DAKİKA HABERİ: Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da görev yapma süresini 2 Temmuz tarihinden itibaren 18 ay daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

Haberler - DHA 21.06.2022 - 19:22

SON DAKİKA HABERİ: Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Libya'dan dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi.

"Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadelerinin yer aldığı tezkere, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi.

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