SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de polisevine saldırı: 22 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de polisevine saldırı: 22 kişi gözaltına alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki kadın teröristi kimler istismar ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki kadın teröristi kimler istismar ediyor?

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

KAHRAMAN POLİS, ŞEHİT OLMADAN TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

Polisevini hedef alan terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer'in şehit olmadan önce çatışarak teröristlerin ilerlemesini engellediği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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