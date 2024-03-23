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SON DAKİKA HABERİ | Metina'ya operasyon: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina’da operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Metina'ya operasyon: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Pençe-Kilit kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık, Metina bölgesine düzenlenen operasyonda 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” denildi.

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