SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu

Son dakika haberi!Ankara'daki bombalı saldırı girişiminin Suriye'de planlandığı ve teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.



Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı hedefler başarıyla imha edildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonların planlanan hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.



İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı girişiminin ardından ilk etapta Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vurulmuştu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının düzenlediği 3 hava harekatında 58 hedef başarıyla imha edilmişti.