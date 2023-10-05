SON DAKİKA HABERİ: MİT ve TSK'dan Suriye'de operasyon: PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekat gerçekleştirdi. MİT'e ait çok sayıda SİHA'nın görev aldığı harekatta 20'den fazla hedef imha edildi. Bu hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.

SON DAKİKA HABERİ: MİT ve TSK'dan Suriye'de operasyon: PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu
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Son dakika haberi!Ankara'daki bombalı saldırı girişiminin Suriye'de planlandığı ve teröristlerin Suriye'den 'ye geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.

Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı 20'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonların planlanan hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

MİT'in Suriye'deki PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulma anları da paylaşıldı.

Görüntülerde SİHA ve İHA'larla hedeflerin vurulduğu anlar yer aldı.

Güvenlik kaynakları hava harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı ve Haseke bölgelerinde ağır darbe aldığına vurgu yaptı.

TSK'YA BAĞLI SAVAŞ UÇAKLARI DA TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

MİT tarafından gerçekleştirilen hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

TÜRKİYE HABERLERİ

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