SON DAKİKA HABERİ: MSB: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Sacunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.
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