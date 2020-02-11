SON DAKİKA HABERİ: MSB: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Sacunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.

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