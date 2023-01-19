SON DAKİKA HABERİ: MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama

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Son dakika haberi! Türkiye ile ABD arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turu ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, Türk ve ABD Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında ilki Ankara'da gerçekleştirilen F-35 istişarelerinin ikincisinin ABD'nin başkenti Washington'da yapıldığı belirtildi.

Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanırken, üçüncü toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığının altı çizildi.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine ABD Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı. Türkiye için üretilen F-35'leri teslim etmeyen ABD, Türkiye'nin proje kapsamda ödediği 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeyi de iade etmemişti.