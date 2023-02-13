SON DAKİKA HABERİ: OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler

SON DAKİKA HABERİ: OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak.

SON DAKİKA HABERİ: OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
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Son dakika haberi! OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 

Kararnameye göre, eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler, protez, işitme cihazı merkezleri OHAL süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek.

Bu işler için valiliklerce uygun görülen mekanlar da kullanılabilecek. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için düzenli defter kayıtları tutulacak. Bu ilaçların reçetelerinin bir nüshası da saklanacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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