Vince arkadan çarpan sürücünün feci ölümü

Siirt’te vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Deli hayatını kaybetti. Vincin sürücüsü ifadeye çağırılırken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Vince arkadan çarpan sürücünün feci ölümü

Afetevler Mahallesi Kurtalan kara yolu Ford Kavşağı'nda Ahmet Deli, kullandığı otomobille aynı yönde seyir halinde olan, bir vince arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü, ilk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Deli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vincin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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