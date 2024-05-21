Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili baş başa ve heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı

'ye gelen Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Ciolacu tören kıtasını selamladı.

Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan ay-yıldızlı Türk bayrağı ve Romanya bayrağının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında vefat etmesinden dolayı yarıya indirildiği görüldü.

Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmede, Türkiye ve Romanya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra; bölgesel ve küresel meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ciolacu'nun ortak açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı - 1

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