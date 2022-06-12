SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit bölgesinde iki asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

Şehidin ailesinin yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.



İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir.

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir’in acı haberi, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Yaşar ve annesi Suriye Demir’in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Demir'in yakınları, taziye evine akın etti. Yaşar ile Suriye Demir'in 4 çocuğunun en küçüğü olan şehit Demir'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Demir'in cenazesinin kente getirildikten sonra, İnkur Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.