SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Haberler 14.05.2022 - 18:01
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 85 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi. pic.twitter.com/YrSLmBSBXV