SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Haberler 14.05.2022 - 18:01

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 85 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...