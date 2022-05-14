SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplam 85 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...