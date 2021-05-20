Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı

Son dakika haberi! Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.



Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.





UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ



Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için minnet duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.

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