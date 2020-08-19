Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 64.8

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Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. 12 Haziran'da tespit edilen bin 592 olduğunu güç birliği ile bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Vaka artışları uyarı olmalı, yenilgi duygusuna kapılmamalı. Günlük test sayımız birkaç gün içinde 100 bine çıkacak. Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntı yok. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma başlamıştır.

Maske, mesafe, temizlik kuralı ızdıraplarını önlüyor. Sağlık çalışanlarımız ihtiyaca cevap verecek güçte.

Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7

Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

Ülke genelini ilgilendirecek bir haber vereceğimiz. Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. HES kodu alan 25 milyon vatandaşımız var.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önemli. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. 21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz.