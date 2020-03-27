SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de can kaybı 92 oldu

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Ankara'da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs önlemleri kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Önümüzdeki günler Wuhan adından bir kent, bir süre bunu duydunuz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de değişiklikler olacak. En çok kalabalık ortamlarda bulaşıyor. Tedbirler aslında basit ama oldukça da önemli. Bugün kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik.

SOSYAL YAŞAM KISITLAMASI

En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirelim. Bazı kapalı ortamlarda temasın nasıl olması yönünde kararlara vardı. Sokakta geçirilecek konulara ilişkin kısıtlama konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çalışma saatleri konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Sosyal hareketlilik azaltılmalı. Ve teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Kısıtlama önerisini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirecek.

CAN KAYBI 92'E YÜKSELDİ

Hastalığa dair verileri hergün internet sitemizde yayınlayacağımızı söylemiştim. Son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti. Ve Türkiye'de can kaybı 92'e yükseldi. 42 hasta ise iyileşerek taburcu oldu. 7 bin 553 test yapıldı, 2 bin 69 vaka tespit edildi.

Biz hangi ilde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimiz fazla. Bu konuda değerlendirmeli yapacağız.

350 hızlı tanı kitine sahibiz. Bunları da Bilim Kurulu'nun belirlediği ölçüde bazı hastalarımıza uyguluyoruz. Elimizde yeterinde tarama kitimiz var. Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.